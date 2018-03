O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Março de 2018 8:50 12. Março 2018 - 08:50

O conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul agradeceu nesta segunda-feira ao presidente chinês Xi Jinping por seu papel no processo diplomático que abriu caminho para uma cúpula entre o presidente Donald Trump e o líder Kim Jong Un.

O enviado Chung Eui-yong, quie há alguns dias anunciou na Casa Branca os planos para um encontro entre Trump e Jong Un, viajou a Pequim para informar a Xi e diplomatas chineses sobre os esforços mobilizados para abordar a questão nuclear.

Trump e Kim concordaram e se reunir antes do final de maio, apesar de ainda faltar confirmar a data.

"A situação na península da Coreia viveu recentemente mudanças muito positivas. O presidente Moon Jae-in acredita que a a liderança do governo chinês, especialmente do presidente Xi, desempenharam um grande papel neste sentido", declarou Chung a Xi no Grande Salão do Povo.

Chung aproveitou a ocasião para renovar o convite do presidente sul-coreano a Xi para viajar a Seul.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.