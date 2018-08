O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Agosto de 2018

Altos funcionários da administração de Donald Trump visitaram nesta segunda-feira as zonas arrasadas pelos incêndios na Califórnia, que deixaram ao menos nove mortos.

O secretário do Interior, Ryan Zinke, e o secretário da Agricultura, Sonny Perdue, realizaram a visita seguindo a trajetória do incêndio Carr em direção ao oeste de Redding, no norte da Califórnia.

A visita de Zinke e Perdue ocorre dias após Trump sugerir que as políticas ambientais da Califórnia privaram os bombeiros de água e deixaram muitas árvores em pé para provocar incêndios.

Zinke enfureceu os ativistas no início de sua visita, no domingo, ao negar a relação entre o aquecimento global e os incêndios florestais.

"Escutei o argumento da mudança climática uma ou outra vez", disse em entrevista ao canal de televisão KCRA 3, mas "isto não tem nada a ver com a mudança climática, isto tem a ver com gestão florestal ativa".

Zinke acusou os ambientalistas de atrasar os projetos de manejo florestal que envolvem a eliminação de árvores, segundo o jornal Sacramento Bee.

Os bombeiros conseguiram bons progressos no combate ao incêndio Carr, que já destruiu 82 mil hectares e mais de mil prédios durante o final de semana, segundo dados dos governos federal e local.

"Obrigado a todos os #bombeiros que mantêm a salvo as comunidades do norte da #Califórnia! O #CarrFire está devastando terrenos públicos e já é tempo de termos um bom manejo dos nossos bosques", tuitou Zinke.

"É importante recordar que não estão lutando apenas contra as chamas, geralmente são atingidos pessoalmente. Estamos agradecidos por seu trabalho e sua coragem", escreveu Perdue no Twitter sobre os membros das várias agências de emergência.

As temperaturas se mantêm elevadas e está previsto um clima ainda mais quente e seco, além de fortes ventos, nos próximos dias.

A cerca de 160 km a sudoeste de Redding, o incêndio florestal Mendocino Complex, o maior da história da Califórnia, já destruiu 138 mil hectares.

Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar seus lares durante o último mês devido às chamas e 14 incêndios seguem ameaçando esta região da costa oeste dos Estados Unidos.

