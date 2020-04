O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo

A epidemia de coronavírus no estado de Nova York, epicentro do surto da doença nos Estados Unidos, está em curva descendente, anunciou neste domingo o governador Andrew Cuomo, que pediu aos moradores que não abandonem as medidas de confinamento.

"Passamos do pico e tudo indica neste momento que estamos em queda", disse Cuomo em uma entrevista coletiva, antes de advertir que a continuidade da tendência de redução depende das ações adotadas.

"A continuidade da queda depende do que fazemos, mas agora estamos na descendente", disse Cuomo, que recentemente determinou a prorrogação do confinamento obrigatório até 15 de maio.

"Devemos permanecer inteligentes e coordenados", completou o governador, que insistiu em "não comprometer" o progresso alcançado no momento em que aumentam nos Estados Unidos os protestos para exigir o fim das medidas que obrigam a população a permanecer em suas casas e que pedem a retomada das atividades econômicas.

No estado de Nova York, onde vivem 20 milhões de pessoas, foram registrados 236.000 casos do novo coronavírus, quase um terço do total nos Estados Unidos, e mais de 13.000 mortes, segundo os dados mais recentes divulgados.

