O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Agosto de 2018 18:01 24. Agosto 2018 - 18:01

(23 ago) Migrantes venezuelanos recebem alimentos de religiosos voluntários na fronteira, enquanto aguardam autorização para entrar no Peru

O Equador abriu um corredor humanitário para facilitar a passagem de ônibus levando centenas de emigrantes venezuelanos que pretendem chegar ao Peru antes da entrada em vigor, no sábado, das restrições à sua entrada naquele país, anunciou o governo.

"São 35 ônibus neste momento no corredor humanitário e vamos continuar até onde for possível", declarou à imprensa o ministro do Interior Mauro Toscanini em Macas (sudeste), onde ocorre uma reunião ministerial.

O governo de Lenín Moreno decidiu facilitar o transporte dos venezuelanos apesar de ter imposto a necessidade de passaporte na semana passada, uma medida que o Peru vai utilizar a partir das primeiras horas deste sábado.

O funcionário não informou quantos venezuelanos serão levados de ônibus para a localidade fronteiriça de Huaquillas (sul), em viagens de ida e volta com proteção policial.

Nos veículos, viajam venezuelanos que não têm passaporte.

O ministro indicou ainda que, uma vez na fronteira, "a questão de aceitá-los ou não é do Peru".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português