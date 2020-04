Caixão com o corpo de uma vítima do novo coronavírus é levado ao cemitério Jardines de La Esperanza, em Guayaquil, norte do Equador, 9 de abril de 2020

Cerca de 10 mil pessoas foram multadas no Equador por violarem o toque de recolher declarado em meio à emergência sanitária causada pela pandemia de coronavírus, anunciou nesta terça-feira a ministra do Interior, María Paula Romo.

"Superamos os 10 mil cidadãos que receberam a primeira multa, a de 100 dólares", por descumprirem a restrição de circulação em vigor desde 17 de março, disse a ministra em pronunciamento no rádio e na TV.

Segundo o ministério, desde a entrada em vigor das medidas, 389 pessoas reincidiram no descumprimento da regra e foram multadas com um salário mínimo, que, no Equador, é de 400 dólares. A terceira violação pode ser punida com a prisão, o que ainda não ocorreu.

O governo equatoriano impôs um toque de recolher de 15 horas, decretou estado de exceção, emergência sanitária, o confinamento de pessoas, restrições à circulação de veículos e o fechamento das fronteiras.

Em entrevista coletiva posterior, a ministra indicou que 76 pessoas descumpriram o isolamento obrigatório após serem diagnosticadas com a doença, e poderão ser condenadas "a até três anos de prisão uma vez encerrada a emergência", assinalou.

A epidemia do novo coronavírus no Equador soma 7.603 infectados e 369 mortos.

