(Arquivo) Turbinas eólicas instaladas no mar da Irlanda, em frente à costa de Colwyn Bay, ao norte de Gales

A empresa norueguesa Equinor e a britânica SSE Renewables desenvolverão na costa da Grã-Bretanha o maior parque eólico do mundo, com investimento de 9 bilhões de libras (cerca de 10,2 bilhões de euros), anunciou a Equinor nesta sexta-feira.

Os dois grupos venceram um leilão para desenvolver este parque eólico de Dogger Bank, localizado no Mar do Norte, com uma capacidade total de 3,6 GW, o equivalente ao consumo de 4,5 milhões de casas ou 5% da produção da eletricidade britânica, informou a gigante norueguesa em comunicado.

O projeto, que reunirá três campos diferentes - Creyke Beck A, Creyke Beck B e Teesside A, com capacidade de 1,2 GW cada - representa um investimento total de cerca de 9 bilhões de libras entre 2020 e 2026.

A decisão final de investimento para o primeiro dos três campos está prevista para 2020, com o início da produção de eletricidade planejado para 2023.

"O que agora está claramente definido é que quanto mais eólicas construímos no mar, mais nossas contas vão cair", disse John Sauven, diretor do Greenpeace na Grã-Bretanha.

SSE, o grupo escocês listado em Londres, será responsável pela construção e a Equinor será responsável pela operação.

