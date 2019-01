Equipes resgatam bebê de prédio destruído por explosão na Rússia

Equipes de resgate resgataram um bebê nesta terça-feira em meio aos destroços do prédio destruído por uma explosão de gás que deixou pelo menos sete mortos e dezenas de desaparecidos em Magnitogorsk, região centro-sul da Rússia.

Depois que a suspensão temporária das operações de resgate foi anunciada para que as equipes pudessem reforçar as estruturas do prédio, os resgatistas extraíram dos detroços uma criança chamada Vania, segundo um porta-voz do Ministério de Situações de Emergência, citado pela agência TASS.

mãe do bebê está viva. Venho ao hospital e reconheceu a filha", acrescentou.

O bebê de 10 meses sobreviveu às temperaturas que caíram durante a noite a -27 ºC, de acordo com a TASS.

"Os socorristas ouviram alguém chorar. O bebê foi salvo pelo berço e pelo cobertor que o cobria", contou o governador da região de Chelyabinsk, Boris Dubrovski.

As equipes de resgate tiveram de interromper a busca das pessoas desaparecidas devido ao risco da construção entrar em colapso.

Uma parte do prédio de dez andares desabou na explosão de segunda-feira nesta cidade a cerca de 1.700 km a leste de Moscou, nos Montes Urais.

Cerca de 1.100 pessoas viviam neste edifício construído em 1973. A explosão destruiu completamente 35 apartamentos e danificou outros dez. Os habitantes ficaram desalojados e foram evacuados para uma escola vizinha.

Apesar das temperaturas glaciais, os resgatistas trabalharam a noite toda para encontrar pessoas desaparecidas e reforçar a estrutura do prédio.

Na manhã desta terça-feira, o ministro de Situações de Emergência, Ievgueni Zinitshev, anunciou que as buscas foram temporariamente suspensas devido a um "risco real de uma parte do prédio entrar em colapso".

"É impossível continuar trabalhando nessas condições", declarou.

Segundo o ministro, as operações para estabilização das estrituras podem levar até 24 horas, e as equipes de resgate estão suspendendo as paredes do prédio com guindastes.

Depois de uma noite de busca, as autoridades indicaram que encontraram os corpos de sete vítimas, todos adultos. Outras 37 pessoas ainda estão desaparecidas.

O governador da região Boris Dubrovski decretou um dia de luto para o dia 2 de janeiro.

O presidente Vladimir Putin viajou na segunda-feira para o local do acidente, que deixou centenas de pessoas desabrigadas.

Localizada na região dos Urais, uma área muito rica em minerais no sul da Rússia, Magnitogorsk tem uma população de mais de 400.000 pessoas e é uma das maiores produtoras de aço do país.

A equipe da fábrica de ferro e aço Magnitogorsk (MMK), uma das maiores fabricantes de aço do país, participou da operação de resgate.

Os voluntários ofereceram dinheiro, roupas e itens essenciais para as vítimas, e alguns disseram que estavam prontos para fornecer lar temporário para os desabrigados.

O bilionário Viktor Rashnikov, que controla a usina, pediu aos moradores da cidade que ajudem as vítimas.

As autoridades abriram uma investigação sobre o acidente, depois que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) confirmou que o colapso do prédio foi causado por uma explosão de gás.

Este tipo de explosão é relativamente comum na Rússia, onde muitas infraestruturas são da era soviética, devido à falta de manutenção e por muitas vezes ignorarem as medidas de segurança.

Neuer Inhalt Horizontal Line