Este conteúdo foi publicado em 11 de Agosto de 2018 16:00 11. Agosto 2018 - 16:00

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, classificou as taxas de juros, neste sábado (11), como uma "ferramenta de exploração", que deveriam ser mantidas o mais baixo possível.

"As taxas de juros deveriam se manter no mínimo, porque são uma ferramenta de exploração que empobrece os pobres e enriquece os ricos", disse Erdogan, em discurso na cidade de Rize, às margens do mar Negro.

As declarações de Erdogan surgem um dia depois de a lira turca, há vários dias em dificuldades, ter sofrido uma brutal queda, acelerada pelo anúncio americano de uma forte alta dos tarifas, por parte dos EUA, e pela denúncia do presidente turco de uma "guerra econômica" em curso.

