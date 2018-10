O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman ('MBS'), nesta quarta-feira, pela primeira vez desde o assassinato em Istambul do jornalista saudita Jamal Khashoggi, informou uma fonte da presidência turca.

Durante suas conversas, que aconteceram a pedido do príncipe herdeiro - que a imprensa turca implica no assassinato do jornalista -, os dois líderes discutiram "esforços conjuntos para esclarecer todos os aspectos do assassinato de Jamal Khashoggi, e medidas a serem tomadas neste sentido, segundo a fonte.

Em seguida, falando no fórum internacional sobre investimentos em Riad, o homem forte da Arábia Saudita

descreveu nesta quarta-feira o assassinato do jornalista saudita e adversário Jamal Khashoggi como "crime odioso".

Ele acrescentou que a justiça prevalecerá e que não haverá "nenhum tipo de ruptura com a Turquia" por causa deste caso.

