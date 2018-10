O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 9:15 03. Outubro 2018 - 09:15

O vulcão Soputan entrou em erupção nesta quarta-feira na ilha Célebes, expelindo uma nuvem de cinzas de até 4.000 metros de altura, mas não representa riscos para a população, anunciaram as autoridades.

"As pessoas devem continuar tranquilas, permanecer a mais de quatro quilômetros da cratera e usar máscaras, mas não devem deixar a região no momento", afirmou a Agência de Gestão de Situações de Emergência.

O vulcão Soputan fica a 1.000 km de Palu, na mesma ilha Célebes, a cidade devastada na sexta-feira passada por um terremoto de 7,5 graus e um tsunami que deixaram quase 1.400 mortos.

A Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas, fica no Anel de Fogo do Pacífico e é um dos países do mundo mais propensos a sofrer desastres naturais.

