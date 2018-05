O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 19:16 17. Maio 2018 - 19:16

A lava emana entre as fissuras 16 e 20 do vulcão havaiano Kilauea em 16 de maio. A imagem foi difundida pelo Serviço Geológico dos EUA em 17 de maio de 2018

Uma erupção explosiva foi registrada na madrugada desta quinta-feira (17) no topo do vulcão havaiano Kilauea, criando uma nuvem de cinzas de mais de 9.000 metros que obrigou moradores próximos ao local a buscarem refúgio.

O Observatório de vulcões do Havaí informou em um comunicado que as emissões de até 3.600 metros continuaram depois da primeira explosão, registrada às 04h15 locais (11h15 em Brasília).

"A qualquer momento a atividade pode se tornar mais explosiva, aumentando a intensidade de produção de cinzas e produzindo projéteis perto da fumarola", acrescentou.

As autoridades mantiveram o alerta vermelho para a aviação - que impede qualquer tráfego aéreo na zona - e os moradores foram orientados a buscar refúgio.

A explosão chega dois dias depois de que outra nuvem maciça de cinzas emanou deste vulcão, que é o mais ativo do mundo e um dos cinco da ilha.

Cientistas consideram que esta atividade vulcânica pode anteceder uma maior erupção, como a registrada em 1925.

Cerca de 2.000 pessoas foram evacuadas de áreas residenciais que se encontram no caminho das escoadas lávicas e devido às fumaças tóxicas, e as autoridades indicaram que provavelmente continuará havendo evacuações à medida que as fissuras avancem.

Cerca de 40 casas e construções foram destruídas pela lava.

