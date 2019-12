As escolas da província de Teerã estarão fechadas até sexta-feira por causa da alta poluição do ar, anunciaram as autoridades iranianas nesta segunda-feira, após prolongar o fechamento aprovado no sábado e que inicialmente iria durar dois dias.

Uma espessa nuvem cinza cobre o céu da capital iraniana pelo terceiro dia consecutivo, fazendo com que as montanhas Elburz desapareçam da paisagem, normalmente vistas da cidade.

“Todas as escolas da província de Teerã (...), exceto os setores de Firuzkuh e Damavand, permanecerão fechadas durante a semana devido ao aumento da poluição do ar”, anunciou à imprensa o governador da capital iraniana Anoushiravan Mohseni-Bandpey nesta segunda-feira.

Segundo o site do governo air.tehran.ir, a concentração de partículas finas ficou em uma média de 147 microgramas entre domingo e segunda-feira de manhã em Teerã, que tem uma população de 8,5 milhões de pessoas.

Esse percentual é praticamente seis vezes superior aos níveis máximos de 25 µg / m3, em média, recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Todos os anos, entre novembro e fevereiro, a poluição atinge níveis muito altos em Teerã, localizada a uma altitude entre 1.400 e 1.800 metros, devido a um fenômeno conhecido como “inversão térmica”, no qual o ar frio impede o desaparecimento de ar quente e contaminado.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram