O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Outubro de 2018 12:24 11. Outubro 2018 - 12:24

O escritor francês Michel Houellebecq na Feira do Livro de Frankfurt, em 11 de outubro de 2017

O escritor francês Michel Houellebecq publicará um novo livro em janeiro, quatro anos depois de sua última obra, "Submissão".

"É um romance", declarou, sem revelar detalhes, à rádio Europe 1 Houellebecq, um dos autores franceses mais traduzidos ao redor do mundo e o que mais vendeu em 2015.

O escritor, que se casou em setembro com Qianyum Lysis Li, uma jovem de origem chinesa, se dedicou essencialmente desde 2015 à poesia e à fotografia.

O autor de "Partículas Elementares" considera que seus romances podem ""mudar a vida das pessoas se elas decidirem imediatamente que este mundo é insuportável".

"Meus livros podem tornar você não para a vida", advertiu, antes de acrescentar: "Não vou pedir desculpas porque também aconteceu comigo, com livros como 'As Flores do Mal' ou os de Dostoyevski".

"É uma grande responsabilidade escrever livros e não a quero evitar. É uma atividade séria", disse.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português