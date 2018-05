O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O escritor Philip Roth, um dos ícones da literatura dos Estados Unidos na segunda metade do século XX, faleceu aos 85 anos, informou na noite desta terça-feira a mídia americana.

A revista The New Yorker e o jornal The New York Times confirmaram a morte de Roth, que conquistou em 1998 o prêmio Pulitzer por seu aclamado romance "American Pastoral".

"American Pastoral" (1997) integra a trilogia política composta por Casei com um comunista (1998) e "A Mancha Humana" (2000).

Roth, que viveu em Nova York e Connecticut, foi um virtuoso ensaísta e crítico, assim como um agudo observador da sociedade americana.

Nascido em 19 de março de 1933 na cidade de Newark, Nova Jersey, neto de imigrantes judeus-europeus da primeira onda migratória aos Estados Unidos na primeira parte do século XIX, Roth teve sua obra associada à comunidade judaica, e muitos de seus romances refletem as questões de identidade dos judeus dos Estados Unidos.

O escritor foi uma importante referência da literatura do pós-guerra com a universalidade de sua mensagem.

Entre as obras de Roth se destacam ainda a coletânea de contos Goodbye, Columbus (1959), e o romance O Complexo de Portnoy (1969).

