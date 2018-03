O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Outubro de 2016 20:28 20. Outubro 2016 - 20:28

Os fósseis de uma espécie desconhecida de dinossauro, gigante e de pescoço longo, foram descobertos no nordeste da Austrália, gerando entre os paleontólogos a hipótese de que seus ancestrais chegaram da América do Sul, através da Antártica, há 105 milhões de anos.

Com 14 metros de comprimento, o Savannasaurus elliottorum foi um dinossauro herbívoro pertencente ao grupo dos saurópodes, que inclui os maiores animais que já habitaram a Terra.

A descoberta, junto com os restos de um exemplar de outro saurópode chamado Diamantinasaurus matildae, foi anunciada na revista Scientific Reports, do grupo Nature.

Os paleontólogos apelidaram os dinossauros de Wade e Matilda. Acredita-se que ambas as espécies são exclusivas da Austrália.

Como e quando estes e outros dinossauros chegaram a terras australianas é fonte de um grande debate em curso, e sem dúvida esta nova descoberta vai adicionar lenha à fogueira.

Alguns especialistas consideram que eles chegaram - e depois continuaram evoluindo - muito antes do Cretáceo, o período de 80 milhões de anos que terminou com um cataclismo há 66 milhões de anos, que acabou com a metade das formas de vida que havia sobre a Terra.

No entanto, o estudo sugere outra hipótese, indica seu autor principal, Stephen Poropat, da Universidade de Uppsala, na Suécia.

"Sugerimos que nossos saurópodes evoluíram a partir de ancestrais sul-americanos", disse à AFP.

Aqueles ancestrais, acrescentou, teriam atravessado uma ponte de terra sobre a Antártica, contornado a sua costa, e depois cruzado outra ponte até a Austrália.

Durante a maior parte do Cretáceo, disse Poropat, o continente polar teria sido frio demais para esses herbívoros grandes e desajeitados sobreviverem à viagem.

Mas cerca de 105 milhões de anos atrás, segundo uma pesquisa anterior, a região provavelmente aqueceu o suficiente para permitir a passagem dos dinossauros.

"Até onde sabemos, a Antártica não esteve congelada em nenhum momento" entre 251 e 66 milhões de anos atrás, disse o pesquisador.

Efetivamente, registros fósseis mostram que essa massa de terra, hoje coberta com uma camada de gelo de dois quilômetros de espessura, abrigava então densas florestas na sua superfície.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.