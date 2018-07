O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 12:26 26. Julho 2018 - 12:26

Um elefante-pigmeu foi abatido na ilha de Bornéu, depois de destruir as plantações dos moradores - informou uma autoridade florestal malaia nesta quinta-feira (26).

O animal, um elefante macho com cerca de quatro anos de idade, foi encontrado na segunda-feira no acostamento de uma estrada no estado de Sabah, na parte malaia de Bornéu, afirmou o diretor do departamento malaio de vida selvagem, Augustine Tuuga.

Segundo ele, o "cruel" assassinato aconteceu perto de um remoto povoado. As autoridades buscam o autor do ataque.

"(O elefante) foi morto por vingança por destruir plantações", disse ele.

As presas do animal foram mantidas, o que indica que ele não foi abatido por caçadores.

Desde abril, pelo menos 18 elefantes-pigmeus foram mortos na parte malaia de Bornéu, ao norte, informou o jornal "The Star".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português