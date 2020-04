Três membros da Unidade Militar de Emergências (UME) com trajes de proteção em ônibus utilizado para transportar pacientes do hospital Gregorio Marañón ao hospital de campanha do centro de convenções Ifema, em 3 de abril de 2020 em Madri

A Espanha conseguiu reduzir pelo quarto dia consecutivo o número de mortes por coronavírus, com 637 vítimas fatais nas últimas 24 horas, o que aumenta a esperança de que os países do sul da Europa estão no caminho para conter a pandemia de COVID-19.

O número de casos aumentou 3,3% no mesmo período, contra 4,8% na véspera, o que significa uma desaceleração dos contágios no país, o segundo mais afetado do mundo em número de mortes pela COVID-19, atrás da Itália, com 13.055 mortes entre as 135.032 pessoas contaminadas.

Mais de 40.000 pacientes receberam alta dos hospitais, o que representa quase 30% dos casos confirmados, indicou María José Sierra, do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias.

A Espanha enfrentou na semana passada uma etapa cruel na pandemia de coronavírus, com o recorde de 950 mortes em apenas um dia em 2 de abril.

O país está sob rígidas medidas de confinamento, aplicadas desde 14 de março e que devem prosseguir até 25 de abril.

Os espanhóis vivem confinados em suas casas, com possibilidade de sair apenas para o trabalho (quando o teletrabalho não é possível) ou para atividades básicas como fazer comprar ou passear com o cachorro.

Além disso, o governo decretou de 30 de março a 9 de abril a paralisação de todas as atividade econômicas "não essenciais", uma medida que não deve ser prorrogada.

O confinamento persiste no início das festividades da Semana Santa, uma data muito importante no país.

Com o balanço diário em queda pelo quarto dia consecutivo, o governo estuda uma "fase de desescalada", na qual toda a população deve ser submetida sistematicamente a testes para detectar o vírus e isolá-lo.

O governo cogita obrigar a população a usar máscaras quando autorizar novamente as saídas às ruas.

A Espanha não tinha material de proteção nem testes suficientes quando a pandemia começou a afetar o país.

Mas quatro empresas espanholas produzem agora "245.000 testes por semana", informou a ministra das Relações Exteriores, Arancha Gonzalez Laya.

Ao ser questionada sobre as máscaras, a ministra respondeu: "Vamos ter que aprender a utilizá-las no futuro, pelo menos até que tenhamos uma vacina que nos permita lutar contra o coronavírus".

Na área econômica, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, insiste no recurso a um endividamento comum.

"É hora de mutualizar a dívida", escreveu Sánchez em um artigo publicado no domingo no jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung

Itália e Espanha, apoiados pela França e outros seis países da União Europeia, pedem a emissão de títulos da dívida europeia, denominados "coronabônus", para financiar a recuperação após a crise de saúde e econômica provocada pela pandemia.

A COVID-19 infectou mais de 1,2 milhão de pessoas em 190 países e matou quase 70.000, mais de 50.000 delas na Europa, segundo um balanço atualizado da AFP. Quase metade da humanidade está confinada em suas casas.

