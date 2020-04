O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no Parlamento em 15 de abril de 2020

A Espanha registrou nesta quarta-feira uma redução no balanço diário de mortes provocadas pelo coronavírus, com 523 vítimas fatais nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos no país a 18.579, informou o ministério da Saúde.

Na terça-feira o país anunciou 567 mortes em 24 horas.

O país, no entanto, registrou nesta quarta-feira mais de 5.000 novos casos diários da COVID-19, um resultado que acabou com uma sequência de seis dias de queda. A Espanha acumula um total de 177.633 de casos notificados.

Como dado positivo, o número de pessoas que receberam alta superou nesta quarta-feira 70.000, o que representa quase 40% do total de casos confirmados.

As autoridades de saúde da Espanha, terceiro país com mais mortes provocadas pelo coronavírus, destacaram que o pico da epidemia ficou para trás, depois do recorde de 950 mortes em apenas um dia e mais de 8.000 novos casos em 2 de abril.

A Espanha mantém desde 14 de março um dos confinamentos da população mais rígidos da Europa. Os cidadãos só podem sair de casa para trabalhar (caso não consigam fazê-lo de casa), comprar comida e remédios ou para passear com o cachorro.

O confinamento está programado até 25 de abril, inclusive, mas o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez já antecipou que a medida deve ser prorrogada.

Na segunda-feira, alguns setores da economia retornaram ao trabalho após duas semanas de paralisação. Para prevenir um aumento nos contágios, milhares de máscaras foram distribuídas nos transportes públicos.

O governo calcula que 67% dos espanhóis cumprem rigorosamente o confinamento.

"Estamos tomando medidas duras que estão mostrando eficácia, que estão protegendo, salvando vidas", declarou Pedro Sánchez nesta quarta-feira no Parlamento.

"Como consequência do confinamento, estou convencido de que os espanhóis em breve recuperarão a normalidade (...), a nova normalidade, porque nada será igual como consequência da COVID-19, até que encontremos a vacina", afirmou Sánchez, ante as críticas da oposição, que denuncia o que considera a má gestão da crise por parte de seu governo.

