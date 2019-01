Espanha resgata mais de 400 migrantes nos dois primeiros dias de 2019

Uma embarcação com migrantes no estreito de Gibraltar, em uma imagem de setembro de 2018

Os serviços de salvamento marítimo espanhóis resgataram 401 migrantes que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo a partir da África nos dois primeiros dias do novo ano, afirmaram nesta quarta-feira (2).

A notícia chega poucos dias depois de que o navio de uma organização humanitária com 311 migrantes socorridos em frente à costa líbia desembarcou na Espanha, terminando uma travessia de mais de uma semana que os levou a celebrar o Natal a bordo.

Uma porta-voz do serviço de salvamento marítimo espanhol informou à AFP que na terça-feira resgataram 111 migrantes no estreito de Gibraltar e no mar de Alboran.

Outros 290 foram salvos nesta quarta-feira, segundo um novo balanço comunicado à tarde. Antes os serviços de salvamento marítimo tinham informado sobre o resgate de 214 migrantes.

A Espanha se tornou em 2018 a principal porta de entrada da Europa para os migrantes que cruzam o Mediterrâneo a partir da costa do norte da África, ultrapassando a Grécia e a Itália.

De acordo com as últimas cifras divulgadas pela Organização Internacional para as Migrações, mais de 56.000 migrantes chegaram a Espanha por mar entre 1 de janeiro e 19 de dezembro de 2018 e 769 morreram no trajeto.

O Comitê Espanhol de Ajuda ao Refugiado afirma que este é o maior número de vítimas desde 2006.

