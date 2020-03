Os países e territórios com casos confirmados do novo coronavírus até a tarde deste 9 de março

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na Espanha chegou a 1.204, com 28 mortes, segundo o último boletim, divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Ministério da Saúde espanhol, que também anunciou o fechamento das instituições de ensino na região de Madri e em outras duas cidades.

Em um dia, praticamente dobrou o número de casos de COVID-19 no país, passando 589 registrados até o domingo para mais de mil nesta segunda, com a maior parte dos diagnósticos positivos registrados nas regiões de Madri (centro) e duas cidades do País Basco (norte).

Os dados "indicam uma mudança para pior na evolução da doença na Espanha", disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, observando que a alteração da tendência ocorreu na tare de domingo.

Nesse contexto, o ministro anunciou que todos os centros de ensino, do maternal à universidade, na região de Madri e nas cidades de Vitória e Labastida, no País Basco, serão fechados.

O ministro também informou que o jogo de futebol pela Liga Europa entre Sevilha e Roma, na quinta-feira, será disputado a portas fechadas.

