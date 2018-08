O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 23:31 02. Agosto 2018 - 23:31

Uma suposta espiã russa trabalhou na embaixada dos Estados Unidos em Moscou durante uma década, antes de ser demitida discretamente no ano passado, revelou a imprensa nesta quinta-feira.

A mulher, de nacionalidade russa, foi contratada pelo Serviço Secreto e estava sob suspeita após uma checagem de rotina por parte do departamento de Estado, segundo o jornal britânico The Guardian e a rede de televisão americana CNN.

A investigação descobriu que a mulher mantinha reuniões periódicas não autorizadas com membros da principal agência de inteligência russa, FSB

"Supomos que todos falavam com a FSB, mas ela estava dando muito mais informação do que deveria", disse um funcionário à CNN.

A mulher tinha acesso aos sistemas de intranet e e-mail do Serviço Secreto, o que lhe abria uma janela para dados potencialmente sensíveis, incluindo as agendas do presidente e do vice-presidente dos Estados Unidos.

Segundo The Guardian, o Serviço Secreto tentou superar a situação embaraçosa demitindo a mulher quando Moscou exigiu a saída de 750 membros da embaixada americana na Rússia durante a disputa diplomática gerada pelas acusações de interferência nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos.

Consultado pela AFP, o Departamento de Estado dos EUA disse que está analisando o relatório, mas não comentou sobre questões de inteligência.

