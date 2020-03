Um abrigo de Las Vegas para moradores de rua foi temporariamente transferido para um estacionamento descoberto após ser fechado por conta de um caso positivo da Covid-19.

O fechamento do Catholic Charities of Southern Nevada deixou 500 pessoas sem lugar para dormir, forçando as autoridades da cidade a liberar o estacionamento de um centro de convenções.

As imagens mostram os desabrigados deitados no asfalto demarcado com tinta branca em áreas que supostamente atendem às regras do distanciamento social para impedir a propagação do novo coronavírus.

Muitos criticam que uma cidade como Las Vegas, com milhares de quartos de hotel, deixe as pessoas dormindo nas ruas durante essa pandemia.

O porta-voz da cidade, Jace Radke, disse à AFP que este abrigo temporário permanecerá até 3 de abril, quando a Catholic Charities deve reabrir.

"Poderíamos ter acomodado todos na cidade, abrigando o Homeless Courtyard Resource Center, mas sem cumprir as regras de distância", explicou, indicando que outras opções também não eram viáveis devido à falta de colchonetes ou à possibilidade de limpeza.

A medida foi condenada nas redes sociais.

Uma das vozes contrárias à iniciativa foi a do ex-candidato à presidência Julián Castro, que denunciou a cidade por não proteger sua população vulnerável.

"Depois de criminalizar os sem-teto este ano, Las Vegas agora está colocando as pessoas em barras de concreto", escreveu no Twitter.

"Existem 150.000 quartos de hotel em Las Vegas que não estão sendo usados no momento. Que tal um pouco de cooperação público-privada para hospedá-los temporariamente lá?", questionou.

Ainda assim, alguns moradores de rua indicaram que preferiam esse espaço a outras instalações normalmente cheias.

"Nos sentimos seguros", disse Denise Lankford, uma sem-teto, à emissora local da CBS.

"Em outros lugares, você não se sente seguro", completou.

