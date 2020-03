O estado de Washington e a cidade de San Francisco proibiram nesta quarta-feira (11) a organização de eventos em massa, como forma de prevenir uma maior propagação do coronavírus no território americano.

Em Washington, epicentro do vírus nos Estados Unidos, com 268 casos e 24 mortes até o momento, o governador Jay Inslee proibiu eventos com mais de 250 pessoas nos condados de King, Snohomish e Pierce.

A estrita proibição inclui eventos esportivos, musicais e religiosos, incluindo festivais, shows e desfiles.

"Está claro que nosso estado precisa de um posicionamento mais vigoroso, exaustivo e agressivo se queremos frear a propagação dessa epidemia", disse o governador.

A restrição entrará em vigor à princípio no final de março, mas é muito provável que será mantida por mais tempo, explicou Inslee.

A prefeita de san Francisco, London Breed, explicou que a proibição de eventos com mais de mil pessoas era "um passo importante em apoio à saúde pública".

A medida inicialmente durará duas semanas. O estado da Califórnia registra até o momento 157 casos de coronavírus, segundo o governador Gavin Newsom.

Equipes esportivas se mobilizam para cumprir as medidas.

"Ainda que esperemos voltar a jogar beisebol em Seattle o quanto antes, a saúde e a segurança da nossa população é o mais importante", indicou em comunicado a equipe Los Marineros de Seattle.

O governador Inslee ressaltou que outros condados poderiam ser incluídos na medida nos próximos dias.

"É um vírus que, segundo especialistas, é potencialmente 10 vezes mais letal do que a gripe e isso exige uma resposta coerente com a natureza da ameaça", insistiu o governador.

O Estados Unidos tem até agora um total de 1.001 casos e 31 mortos, segundo os Centros para o Controle de Doenças (CDC).

