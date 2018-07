O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(30 jul) O ministro do Interior do Tadjiquistão, Ramazon Rakhimzoda

O grupo extremista Estado Islâmico (EI), que assumiu a responsabilidade pela morte de quatro turistas no Tadjiquistão, divulgou nesta terça-feira um vídeo com os supostos autores do crime, que as autoridades, no entanto, atribuem à oposição islâmica.

O ataque ocorreu no domingo, na região de Danghara, 150 quilômetros ao sul da capital, Dushanbe, quando sete turistas estrangeiros que passeavam de bicicleta foram atingidos por um veículo cujo motorista fugiu.

Após evocar num primeiro a hipótese de um acidente, as autoridades anunciaram na segunda-feira que os suspeitos "tinham facas e armas", e que um dos turistas foi esfaqueado.

Dois americanos, um suíço e um holandês morreram. Outro suíço e outro holandês ficaram feridos e um francês escapou ileso.

O grupo jihadista, que reivindicou o ataque, transmitiu nesta terça-feira um vídeo dos supostos autores alegando ter "a autorização de Alá" para matar os infiéis.

Neste vídeo, cinco jovens sentados à sombra de uma árvore, com a bandeira do grupo terrorista atrás, denunciam a "ocupação" do Tadjiquistão e chamam as autoridades do país de "traidores" que "venderam sua religião".

Os cinco são muito parecidos com os que aparecem nas fotos publicadas na terça-feira pelo ministério do Interior tadjique.

Segundo o ministério, quatro morreram em um confronto com as forças de segurança que tentavam prendÊ-los, um quinto teria sido preso.

O ministério do Interior rejeita a reivindicação do EI e apontou como responsável o Partido do Renascimento Islâmico do Tadjiquistão, uma formação considerada moderada no momento da sua proibição em 2015.

O grupo "agiu por ordem" de Nosirjudjy Ubaidov, "membro ativo" do partido, indicou o ministério, apontando que o cérebro da ação foi Husein Abdusamadov, de 33 anos, que foi preso e confessou.

O partido, que se reuniu nesta terça-feira, rejeitou em um comunicado as acusações.

