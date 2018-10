O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Outubro de 2018 12:08 27. Outubro 2018 - 12:08

Forças apoiadas pelos EUA posicionadas perto da aldeia de Susah, na província oriental de Deir Ezzor, fronteira com o Iraque

Pelo menos 41 membros das Forças Democráticas da Síria (SDF), uma coalizão de combatentes curdos e árabes apoiados por Washington, foram mortos em um contra-ataque dos jihadistas do grupo Estado Islâmico no leste da Síria.

Os jihadistas realizaram ataques fatais "entre sexta-feira à noite e sábado ao amanhecer contra posições reconquistadas pela SDS" no último reduto do EI na província de Deir Ezzor, perto da fronteira com o Iraque, informou à AFP o diretor da ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português