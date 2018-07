O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(23 jul) Policial de Toronto investiga o local do tiroteio ocorrido na véspera

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque ocorrido no domingo em Toronto, que deixou dois mortos - anunciou a agência de propaganda do EI nesta quarta-feira (25).

A Amaq, o órgão de propaganda do grupo, indicou que o ataque foi cometido por "um dos soldados do EI", que seguiu "os chamados (do EI) para atingir cidadãos dos países da coalizão" internacional antiextremista.

