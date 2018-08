O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Chefe do grupo Estado Islâmico Abu Bakr al Bagdadi em imagem de um vídeo de 5 de julho de 2014 em Mossul, norte do Iraque

O grupo Estado Islâmico (EI) se encontra em plena reorganização para tentar sobreviver às derrotas na Síria e no Iraque, onde há quatro anos proclamou um califado depois de ter-se apoderado de territórios extensos.

O grupo foi expulso de quase todas essas áreas e deve encontrar "uma nova forma de atuar, sobretudo para recrutar depois de suas enormes baixas", afirma à AFP um responsável dos serviços de segurança iraquianos que pediu anonimato.

A prioridade para o EI, que sonhava em se tornar "Estado", é uma reorganização administrativa.

As 35 "wilaya" (províncias, em árabe) que formavam o "califado" acabaram. Após a perda de suas duas "capitais", Raqa, na Síria, e Mossul, no Iraque, o EI somente menciona em seus órgãos de propaganda seis "wilaya".

Para designá-las volta a usar as definições territoriais conhecidas: Iraque, Síria, leste da Ásia, Tadjiquistão, Sinai egípcio e Somália.

As "wilaya" de Mossul, Raqa ou Kirkuk desapareceram completamente do discurso do grupo de Abu Bakr al Bagdadi, ficando reduzidas a "cantões" ("mantaqa").

Em 2014, antes do aparecimento público do "califa" e da proclamação do "Estado Islâmico", o EI presumia ter acabado com o traçado fronteiriço "imperialista" aplicado por britânicos e franceses sobre antigos territórios do Império Otomano ao fim da Primeira Guerra Mundial.

Em 2014, a propaganda jihadista difundiu imagens de escavadoras, tentando apagar a fronteira entre Síria e Iraque.

Isso também acabou. Agora as forças iraquianas se deslocaram na frontera por onde os extremistas circulavam.

Do lado sírio, as tropas de Damasco e das curdo-árabes respaldadas pela coalizão internacional anti-EI também recuperaram zonas fronteiriças.

- "Comando reorganizado" -

Não se sabe o número de efetivos do EI, mas é indubitável que "está debilitado e reorganizou o comando", explica à AFP o responsável iraquiano.

"Isso demonstra a perda de confiança da direção do EI em relação a seus comandantes de wilaya no Iraque, a quem reduziu as prerrogativas", acrescentou a fonte.

Com certa frequência as autoridades iraquianas anunciam a captura ou a morte de responsáveis do EI ou de pessoas do entorno de Bagdadi, como seu filho, morto em julho na Síria ao ser atingido por mísseis teleguiados russos. O próprio Bagdadi foi dado por morto várias vezes e os Estados Unidos oferecem 25 milhões de dólares por sua captura.

Este mês, em sua última gravação sonora, a quarta desde que se proclamou "comendador dos fiéis", Al Bagdadi multiplica as palavras de "consolo e pêsames", ressalta Hicham al Hashemi, especialista grupos islamitas radicais.

Neste sermão pela Eid al Adha, festa muçulmana do sacrifício, as convocações para resistir e para continuar a "jihad" ocultam um ar de derrota, disse.

Pela primeira vez, o próprio Bagdadi pede a seus apoiadores no Ocidente que realizem ataques em seus países. "Valem por mil aqui", afirmou.

"Depois de ter perdido o controle no Iraque e na Síria, a direção EI se concentra agora em uma visão mundial" como fez a Al-Qaeda, afirma a fonte iraquiana. Quer semear o terror no mundo.

Na gravação de 55 minutos, Bagdadi retoma um discurso próprio da Al-Qaeda. Ataca os Estados Unidos, menciona o Irã xiita, faz uma convocação aos sunitas do Iraque e denúncia as unidades paramilitares iraquianas Hashd al Shaabi, nas quais predominam os xiitas, enumera Hachémi.

"Os três discursos anteriores de Bagdadi estão inseridos em uma 'comunicação de crise' e o último discurso entra dentro da mesma categoria", disse à AFP Tore Hamming, especialista em jihadismo do European University Institute.

