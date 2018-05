O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A estrela do futebol americano J.J. Watt, do Houston Texans, irá arcar com as despesas dos funerais dos mortos no massacre na escola de ensino médio de Santa Fe, anunciaram dirigentes da liga de futebol americano (NFL).

Segundo a imprensa do país, dois professores e oito alunos perderam suas vidas durante o ataque, realizado por um adolescente de 17 anos, que entrou em uma sala de aulo e abriu fogo, na sexta-feira em Santa Fe, no Texas. Outras 10 pessoas ficaram feridas.

"Absolutamente horrível", escreveu Watt em sua conta no Twitter pouco após a tragédia.

Watt, uma das maiores estrelas do futebol americano, é famoso por seus projetos sociais desde que foi escolhido para defender o Houston Texans no Draft de 2011.

No ano passado, o jogador de 29 anos, considerado um dos melhores defensores da liga, recebeu o prêmio da NFL de Homem do Ano após arrecadar mais de 37 milhões de dólares para ajudar famílias desalojadas pelo furacão Harvey, que causou destruição no Texas.

