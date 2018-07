O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2018 21:49 25. Julho 2018 - 21:49

A estrela do presidente Donald Trump na calçada da fama de Hollywood após ser vandalizada, em 25 de julho.

A estrela do presidente americano, Donald Trump, na calçada da fama de Hollywood foi destruída nesta quarta-feira de madrugada pela segunda vez em menos de dois anos.

O autor do ataque, Austin Clay, que se entregou à polícia, usou uma picareta para destruir o reconhecimento que Trump recebeu em 2007 por seu programa "The Apprentice" ("O Aprendiz").

Clay foi acusado de vandalismo, com uma fiança de 20.000 dólares.

A estrela de Trump já havia sido atacada em outubro de 2016, quando ele era candidato à presidência pelo partido Republicano.

James Otis foi condenado, também por vandalismo, a três anos em liberdade condicional com 20 dias de serviço comunitário e um pagamento de 4.000 dólares pelos danos causados.

"Quando as pessoas não estão contentes com um de nossos homenageados, esperamos que projetem sua raiva de uma maneira mais positiva do que vandalizando um lugar de referência na Califórnia", disse Leron Gubler, presidente da Câmara de Comércio de Hollywood, que administra a calçada da fama.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português