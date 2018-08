O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O cantor americano Nick Jonas anunciou neste sábado (18) que a estrela indiana Priyanka Chopra se tornará a "senhora Jonas", depois que o casal participou de uma cerimônia tradicional em Mumbai, sede da indústria do cinema de Bollywood.

Nick Jonas, de 25 anos, publicou uma foto com Chopra em sua conta no Instagram com a legenda: "Futura senhora Jonas. Meu coração. Meu amor".

Chopra, de 36 anos, divulgou a mesma foto em sua página no Instagram e escreveu, aceitando a sua proposta: "... com todo meu coração e minha alma".

A atriz estava usando um anel com um diamante que, segundo relatos da imprensa de celebridades, Nick comprou para ela depois de fechar uma das lojas da rede de joalherias Tiffany em Nova York no mês passado.

Chopra, que venceu o concurso Miss Mundo 2000, é uma das celebridades mais populares de Bollywood e uma das poucas que conseguiu ter sucesso no Ocidente.

A atriz e cantora protagoniza a série de suspense da emissora ABC "Quantico" e lançou algumas canções, como "Exotic", em 2013, em colaboração com Pitbull, que ficou entre as mais ouvidas nos Estados Unidos e na Índia.

Nick Jonas, por sua vez, começou a fazer sucesso na indústria musical como integrante da banda Jonas Brothers, junto com dois de seus irmãos.

Os irmãos provêm de uma família profundamente cristã e apresentavam uma imagem de meninos bonzinhos, inclusive pelo uso de anéis da pureza para promover a castidade até o casamento.

Nos últimos anos, Nick Jonas mostrou uma imagem musical mais madura e vanguardista, e começou a atuar. Na questão amorosa, se relacionou no passado com estrelas jovens como Miley Cyrus e Selena Gomez.

Nick e Priyanka ainda não anunciaram a data do casamento.

