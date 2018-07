O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

24 de Julho de 2018

A estrela da música pop Demi Lovato foi levada às pressas a um hospital de Los Angeles nesta terça-feira (24), após aparentemente sofrer uma overdose de heroína, mas se encontra estável, segundo diferentes informes.

Um porta-voz do Departamento dos Bombeiros de Los Angeles confirmou à AFP que socorristas levaram ao hospital uma mulher de 25 anos de um endereço que se enquadra com o da cantora, mas não a identificou pelo nome ou informou sobre seu estado de saúde.

O site de celebridades TMZ divulgou um áudio de uma chamada de emergência, na qual socorristas parecem dizer que Lovato estava inconsciente e voltou à consciência com Narcan, um spray nasal usado para tratar overdoses de opioides.

A revista People citou uma fonte anônima próxima a Lovato, segundo a qual a cantora estava em condição estável e que a overdose, embora tenha sido provocada por drogas, não se deveu à heroína, como reportado inicialmente pelo TMZ.

Representantes de Lovato não responderam aos pedidos para comentar o caso.

Ex-estrela mirim da Disney, Lovato fala abertamente de sua luta contra a dependência química, assim como contra a depressão e distúrbios alimentares.

Um documentário de 2012, intitulado "Demi Lovato: Stay Strong" (Demi Lovato: Permaneça forte), relatou como ela costumava cheirar cocaína várias vezes por dia, mas encontrou seu caminho para a reabilitação e de volta para uma carreira de sucesso.

Mas apenas um mês atrás, ela lançou uma música intitulada "Sober" (Sóbria), na qual ela aparentava sugerir uma recaída na estrofe de abertura, "I got no excuses for all these goodbyes" (Não tenho desculpas para todas essas despedidas).

Lovato, que também tem uma carreira de atriz, incluindo um papel na série musical "Glee", apresentou nos últimos anos uma imagem mais madura e tem sido politicamente ativa em vários temas, como o apoio aos direitos dos gays.

Outra estrela do pop, a cantora Ariana Grande, ofereceu apoio à colega após a notícia de sua internação, com uma mensagem dirigida a ela no Twitter, na qual escreveu "Eu te amo".

