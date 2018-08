O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Várias estrelas da Broadway protestaram nesta segunda-feira, diante da Casa Branca, contra a presidência de Donald Trump.

A atriz, comediante e personalidade da TV Rosie O'Donnell, que teve uma briga de uma década com Trump, se uniu a 30 cantores e músicos para apresentar versões de Stage Staples, como "Everybody Rejoice" e "The Wiz", entre outras, com letras críticas ao presidente dos EUA.

"Estamos muito contentes de finalmente estar aqui no 'anexo do Kremlin' na 22ª" noite de mobilização, disse O'Donnell para a multidão.

"Façamos saber ao presidente em termos inequívocos que estamos vivos, atentos, que acordamos. Não vamos partir".

Trump está passando férias em seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersey.

