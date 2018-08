O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Ethan Sonneborn, um adolescente de 14 anos, está aproveitando uma peculiaridade da Constituição do Estado de Vermont, no nordeste dos EUA, para se apresentar como pré-candidato democrata ao governo, já que a legislação local não estabelece idade mínima para se ocupar o cargo.

Ao lado de diversos pré-candidatos adultos, Ethan se apresenta como um defensor das famílias de classe média e dos trabalhadores, com "as ideias certas" sobre a reforma do sistema de saúde, desenvolvimento econômico e educação.

O jovem estudante do ensino médio se identifica com a ala progressista do Partido Democrata, que tem crescido nos Estados Unidos desde a frustrada tentativa de chegar à presidência do senador de Vermont Bernie Sanders, em 2016.

"Acredito que sou o candidato que melhor representa a mudança que necessitamos", disse em um evento na TV no início do mês.

Entre seus adversários no Partido Democrata estão Christine Hallquist, candidata transgênero; James Ehlers, um veterano da Marinha e ambientalista; e Brenda Siegel, diretora de um festival de dança.

"Acredito que ele deveria primeiro tirar a carteira de motorista antes de se tornar governador", ironizou o governador republicano de Vermont, Phil Scott, 60 anos, no cargo desde 2016 e que tentará a reeleição.

