Este conteúdo foi publicado em 27 de Agosto de 2018 15:04 27. Agosto 2018 - 15:04

Uma estudante iraniana de 21 anos foi condenada a sete anos de prisão por ter participado de manifestações estudantis em Teerã, indicaram nesta segunda-feira seu advogado e a imprensa local.

Parisa Rafei, estudante de arte na universidade de Teerã, foi condenada por "ter participado de uma manifestação com a intenção de atuar contra a segurança nacional, de fazer propaganda contra o sistema e de ter perturbado a ordem pública", segundo o jornal reformista Shargh.

Seu advogado Said Jalili qualificou a sentença de "injusta e excessiva" no Twitter.

No total, 45 estudantes estão presos por participar, em dezembro, de um amplo movimento de protesto contra as dificuldades econômicas, em várias cidades do Irã, segundo o jornal Etemad.

Ao menos dois destes estudantes foram condenados a oito anos de prisão. O resto dos vereditos serão pronunciados no mês que vem, acrescenta Etemad.

