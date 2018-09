O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Setembro de 2018 16:15 06. Setembro 2018 - 16:15

A Polícia britânica anunciou a emissão de dois mandados de prisão contra dois cidadãos russos, identificados como Alexander Petrov (d) e Ruslan Bochirov, no âmbito do caso de envenenamento

Estados Unidos, Canadá, França e Alemanha apoiam as conclusões do governo britânico de que altos funcionários russos estariam por trás do ataque contra um ex-espião russo com gás Novichok ocorrido na Inglaterra em março passado, afirma uma declaração conjunta divulgada nesta quinta-feira.

As autoridades britânicas acusaram na quarta-feira dois cidadãos russos de serem membros da inteligência militar russa, o GRU, pelo envenenamento do ex-agente duplo Sergei Skripal e sua filha Yulia em 4 de março, em Salisbury, sudoeste da Inglaterra.

A primeira-ministra Theresa May disse que esse ataque com Novichok, uma substância neurotóxica poderosa e resultante de um programa químico desenvolvido pela ex-União Soviética, "quase certamente foi aprovado pelo GRU".

Pouco antes do início, em Nova York, de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o assunto, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a França e a Alemanha emitiram uma declaração conjunta. "Temos total confiança nas reivindicações britânicas de que os dois suspeitos eram agentes dos serviços de inteligência militar russos (...) e que esta operação foi quase que certamente aprovada em um nível muito elevado de governo", diz o texto publicado em Londres.

