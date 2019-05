Uma conferência liderada pelos Estados Unidos sobre os aspectos econômicos de seu plano de paz no Oriente Médio será realizada em junho, no Bahrein, apesar das novas eleições de Israel - anunciou o Departamento de Estado americano nesta quinta-feira (30).

"Não prevemos mudanças. Está programada para 25 e 26 de junho", disse à imprensa a porta-voz da pasta, Morgan Ortagus.

Outro funcionário do governo americano, que falou sob condição de anonimato, disse que os elementos políticos do plano serão apresentados "quando for a hora certa".

Jared Kushner, genro e assessor do presidente Donald Trump, vem se preparando há meses para revelar o plano de paz, mas disse ter esperando pelas eleições de Israel em abril e pelo fim do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos.

Nesta quinta-feira Israel convocou novas eleições para 17 de setembro, depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não conseguiu formar uma coalizão.

A conferência do Bahrein deve analisar as oportunidades econômicas para os palestinos, através do financiamento dos aliados de Washington no Golfo Árabe.

Kushner deu a entender que os Estados Unidos não vão pressionar pela criação de um Estado palestino, um dos principais objetivos de décadas de diplomacia liderada por Washington.

Durante sua última campanha, Netanyahu ameaçou anexar partes da Cisjordânia.

A Autoridade Palestina já disse que vai boicotar a conferência do Bahrein, pois não considera Trump um agente imparcial depois de seu governo reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram