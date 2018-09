O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Setembro de 2018 9:15 11. Setembro 2018 - 09:15

Imagem de satélite NOAA/RAMMB mostra o furacão Florence em 10 de setembro de 2018 perto da costa leste dos Estados Unidos, no Oceano Atlântico

O furacão Florence avançava nesta terça-feira com ventos de mais de 220 km/hora em direção à costa leste dos Estados Unidos, onde as autoridades ordenaram que mais de um milhão de pessoas abandonem suas casas.

Os moradores abandonavam a região com a aproximação do furacão de categoria 4 da costa americana do Atlântico, onde deve tocar a terra entre quinta-feira e sexta-feira.

"Esta é uma das piores tempestades que afetará a costa leste em muitos anos", escreveu o presidente Donald Trump no Twitter. "Preparem-se, tenham cuidado e fiquem seguros", recomendou.

Florence tem potencial para provocar grandes inundações em várias zonas da costa leste, já alagadas pelas fortes chuvas, e pode ser a tempestade mais violenta a atingir a região em várias décadas.

Às 9H00 GMT (6H00 de Brasília), o fenômeno estava 660 km ao sul das Bermudas. O olho de Florence deve passar entre Bermudas e as Bahamas entre quarta-feira e quinta-feira, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), que tem sede em Miami.

Os meteorologistas preveem que o furacão ganhará força nas próximas 36 horas, com um deslocamento para oeste-noroeste a 24 km/h.

"Prevemos um maior fortalecimento e espera-se que Florence seja um furacão de grande intensidade e extremamente perigoso ao longo de quinta-feira", indicou o NHC em comunicado.

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou que um milhão de moradores abandonem suas residências antes de quinta-feira.

As escolas de 26 dos 46 condados do estado permanecerão fechadas a partir desta terça-feira.

"Este é um furacão de verdade", disse o governador. "As evacuações são inconvenientes, mas não queremos arriscar uma só vida".

O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, ordenou a evacuação das Outer Banks, barreiras de ilhas muito procuradas por turistas, e de áreas do condado de Dare.

"Aqui na Carolina do Norte estamos nos preparando para um golpe forte", disse Cooper.

Acrescentou que a Carolina do Norte está levando o furacão Florence "muito a sério" e pediu aos cidadãos que façam o mesmo.

O presidente da assembleia do condado de Dare, Robert Woodward, prevê chuvas de entre 380 e 500 milímetros.

"Nunca vimos uma tempestade deste tipo se aproximando", declarou.

Os estados da Carolina do Norte e do Sul, assim como a Virgínia, mais ao norte, se declararam em emergência para acelerar os planos de contingência.

As autoridades ordenaram que mais de 1,25 milhão de habitantes abandonem suas casas nas zonas costeiras dos tês estados.

O governo da Virginia espera "inundações catastróficas, fortes ventos e possíveis cortes amplos de energia elétrica".

Trump declarou emergência nos estados ameaçados, o que permite o envio de ajuda federal.

Fortes chuvas no fim de semana na região de Washington já provocaram inundações em Alexandria, Virginia, e o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de inundações para parte do rio Potomac.

Em Charleston, uma antiga cidade portuária da Carolina do Sul, os moradores se preparavam para encher sacos de areia e comprar mantimentos antes do início do grande êxodo.

John Johnson, gerente de uma serralheria no centro, disse à AFP que a corrida por baterias, lanternas, cobertores de plástico e sacos de areia começou na sexta-feira e não parou.

Meteorologistas advertem que o Florence poderia permanecer estagnado em terra firma antes de dissipar-se, como aconteceu com o Harvey no Texas ano passado, o que aumentaria o risco de inundações.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português