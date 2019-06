(2013) O presidente Nicolas Maduro com a mulher e o filho durante ato de campanha em Puerto Ordaz

Os Estados Unidos adotaram, nesta sexta-feira, sanções contra o filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por servir ao "regime ilegítimo" de seu pai e "reprimir o povo venezuelano".

O Departamento do Tesouro afirmou que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, membro da Assembleia Nacional Constituinte e do Corpo de Inspetores Socialistas da Presidência da República, terá congelado qualquer ativo que possa ter nos Estados Unidos e estará impedido de fazer negócios com pessoas e empresas americanas.

