Este conteúdo foi publicado em 14 de Agosto de 2018 22:59 14. Agosto 2018 - 22:59

As conversações entre Estados Unidos e Coreia do Norte sobre a "desnuclearização" estão avançando "na direção correta", avaliou nesta terça-feira a porta-voz do departamento de Estado Heather Nauert.

Nauert disse que as discussões com Pyongyang se normalizaram após a cúpula do presidente Donald Trump com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, em junho passado, e as reuniões posteriores entre o secretário de Estado, Mike Pompeo, e outros altos oficiais de Pyongyang.

"Consideramos que as reuniões e negociações nos bastidores avançam na direção correta", declarou Nauert em entrevista coletiva.

"As conversações com o governo da Coreia do Norte estão se tornando um assunto muito mais normal".

Os comentários ocorrem após Coreia do Norte e Coreia do Sul anunciarem, na segunda-feira, que realizarão uma cúpula em Pyongyang em setembro.

Nauert não deu detalhes sobre onde as conversações ocorrerão ou que temas serão tratados, mas reafirmou a visão dos Estados Unidos sobre a disposição de Kim em realizar a "desnuclearização", o principal objetivo da administração Trump nas discussões.

A porta-voz também destacou a recente repatriação dos restos mortais de soldados americanos caídos na Guerra da Coreia, no início da década de 1950.

"Este é certamente um passo na direção correta".

"Seguimos mantendo estas conversações porque o presidente Kim se comprometeu com o presidente Trump com a 'desnuclearização'. Continuaremos com este esforço de boa fé para que estas conversações prossigam".

