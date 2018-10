O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os representantes da Defesa de Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul participam de sessão de fotos antes de uma reunião em Singapura

O secretário americano de Defesa, Jim Mattis, e seu colega sul-coreano, Jeong Kyeong-doo, decidiram cancelar o exercício militar "Vigilant Ace", previsto para dezembro, anunciou nesta sexta-feira o porta-voz do Pentágono, Dana White.

Os dois ministros, que se reuniram nesta sexta em Singapura, querem, desta maneira, "dar ao processo diplomático (com a Coreia do Norte) todas as oportunidades de avançar", afirmou White em um comunicado publicado em Washington.

A declaração acrescenta que "os dois ministros estão determinados a modificar as manobras militares para garantir a boa preparação das forças" de ambos os países, uma formulação que deixa claro que exercícios diferentes e menores podem ocorrer de qualquer maneira.

O Vigilant Ace é um exercício aéreo que ocorre todos os anos no início de dezembro na Coreia do Sul para melhorar a coordenação entre as duas forças armadas.

Em 2017, contou com a participação de 230 aeronaves e cerca de 12 mil soldados norte-coreanos e sul-coreanos.

