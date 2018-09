O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O governo americano começou a aplicar tarifas de 10% sobre novos bens importados da China por US$ 200 bilhões, em mais um passo na guerra comercial entre ambas as potências, que ameaça o crescimento econômico mundial.

As tarifas entraram em vigor no primeiro minuto desta segunda-feira (1h01, no horário de Brasília). A expectativa é que Pequim responda quase imediatamente, com tarifas de importação de 5% ou 10% sobre produtos americanos, por 60 bilhões de dólares.

A troca de tarifas punitivas entre as maiores economias do mundo começou em julho, quando foram impostas, reciprocamente, tarifas de 25% a mercadorias, na ordem de 50 bilhões de dólares.

