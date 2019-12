O governo dos Estados Unidos liberou 100 milhões de dólares em ajuda militar ao Líbano, um valor que estava congelado sem que se conhecesse a causa, informaram nesta segunda-feira (2) fontes do Capitólio.

Um assistente do Congresso, que depôs sob a condição de não ser identificado, disse que a ajuda foi desbloqueada pelo departamento encarregado do orçamento na Casa Branca.

O governo do presidente americano, Donald Trump, não revelou o motivo que determinou a retenção desta ajuda, que inclui veículos militares, armas e munições, embora tenha pressionado Beirute a se afastar do Hezbollah, grupo xiita libanês próximo do Irã.

No mês passado, após maciças manifestações de rua, o premiê libanês, Saad Hariri, que contava com membros do Hezbollah em seu gabinete, renunciou, mas não está claro se a decisão está vinculada a decisões do país ou a quem integra o governo.

Trump enfrenta uma investigação que pode resultar em um possível julgamento político por supostamente congelar 400 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia para obter benefícios políticos.

