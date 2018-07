O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As sanções americanas contra os países que compram armas russas devem ter exceções para se evitar que alguns deles caiam definitivamente nas mãos de Moscou, avaliou nesta sexta-feira o secretário da Defesa, Jim Mattis.

"A Rússia deve pagar por seu comportamento agressivo e desestabilizador, e por sua ocupação ilegal da Ucrânia (...) mas enquanto impomos sanções necessárias e merecidas, por sua atitude maliciosa, se torna imperativo conceder ao secretário de Estado a possibilidade de alterar a lei Caatsa", avaliou nesta sexta-feira o secretário americano da Defesa, Jim Mattis.

Em 2017, o Congresso adotou uma lei, apoiada tanto por republicanos como por democratas, visando castigar a Rússia por sua atitude na Ucrânia e sua ingerência nas eleições presidenciais americanas de 2016.

A lei, batizada de Caatsa (Counter America's Adversaries Through Sanctions Act), impõe sanções econômicas a qualquer organização do país que feche contratos de armamento com empresas russas.

Mas alguns legisladores temem que a lei coloque em risco as relações com países como a Índia e outros aliados asiáticos com os quais os Estados Unidos estão tentando reforçar seus vínculos há anos.

A Índia, o maior importador mundial em matéria de Defesa, compra tradicionalmente armas da Rússia e está negociando com Moscou a aquisição de sistemas de defesa antiaérea S-400.

Com exceções na aplicação da lei Caatsa se permitiria a alguns países "construir uma relação de segurança mais estreita com os Estados Unidos" e, ao mesmo tempo, limitar sua dependência de material militar russo, avaliou Mattis.

Segundo o secretário da Defesa, a questão é saber se Washington quer consolidar seus "sócios em regiões-chave ou permitir que não tenham outra opção que se voltar para a Rússia".

