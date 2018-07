O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Estados Unidos e México disseram nesta quinta-feira (26) que esperam alcançar um acordo de modernização do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) antes do fim de agosto, embora o terceiro parceiro do grupo, Canadá, tenha até agora se mantido em silêncio.

"É provável que tenhamos algum tipo de conclusão durante o mês de agosto, e acho que é um período razoável se todos fizerem o que têm que fazer", disse Lighthizer ao falar a uma comissão do Senado americano.

"Minha esperança é que antes de um prazo muito longo tenhamos uma conclusão a respeito do México, e como resultado o Canadá se some e comecemos algum tipo de compromisso", disse.

Lighthizer se reuniu nesta quinta-feira com o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, que ao chegar ao encontro disse a jornalistas que há uma "janela de oportunidades" para que o acordo seja definido já nas próximas semanas.

"Tudo é possível, temos nove capítulos totalmente fechados, ou 10 praticamente fechados, e os temas são muito específicos", disse Guajardo que chegou a Washington liderando uma delegação que incluía Jesús Seade, representante do presidente eleito Andrés Manuel López Obrador, que assumirá em dezembro.

Após o encontro, que se repetirá na sexta-feira, Guajardo reafirmou o otimismo, mas adiantou cautelosamente que era impossível prever com exatidão o resultado das negociações em curso.

Em sua conversa com Lighthizer, que marcou o retorno ao diálogo de alto nível entre os dois países pelo Nafta, Guajardo esteve acompanhado pelo atual negociador-chefe do acordo pela parte mexicana, Kenneth Smith, mas adicionou formalmente Seade ao diálogo.

Seade relatou a jornalistas que conhece Lighthizer "há muitos anos" e que isso facilitou diálogo.

Segundo Seade, a reunião serviu para "revisar os espaços de aproximação" sobre o que ainda falta para fechar um acordo.

