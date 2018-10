O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Outubro de 2018 15:42 23. Outubro 2018 - 15:42

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, prometeu nesta terça-feira exigir respostas da Arábia Saudita depois que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul foi "meticulosamente planejado".

"O mundo está assistindo. O povo americano quer respostas e nós exigiremos que essas respostas cheguem", disse Pence em um evento no jornal The Washington Post, onde Khashoggi era colunista.

"A afirmação do presidente Erdogan nesta manhã de que este assassinato brutal foi premeditado, planejado com dias de antecedência, vai contra as alegações anteriores feitas pelo regime saudita", disse Pence.

Em suas mais extensas declarações públicas desde o desaparecimento de Khashoggi após entrar no consulado saudita em 2 de outubro, Erdogan disse nesta terça-feira que o assassinato do jornalista foi planejado dias antes, exigiu saber onde está o corpo e pediu uma comissão de investigação independente sobre o caso.

As declarações enérgicas de Pence acontecem depois de dias de mensagens contraditórias por parte do presidente Donald Trump, que prometeu punição, mas também descartou ações importantes como deter a venda de armas à Arábia Saudita, uma aliada dos Estados Unidos.

