Os Estados Unidos continuam a demonstrar confiança na Boeing, apesar da série de suspensões de uso do modelo 737 MAX 8 em vários países, após o acidente fatal de uma aeronave da Ethiopian Airlines desse tipo.

"Continuamos envolvidos na investigação do acidente e decidiremos as medidas a serem tomadas com base nos elementos coletados", disse à AFP um porta-voz da Agência Federal de Aviação (FAA), um dos principais reguladores do transporte aéreo dos Estados Unidos.

A FAA tomou a direção oposta a vários países no dia anterior ao não paralisar o 737 MAX 8, um alívio para a Boeing, cujo novo projeto representou um terço de seus lucros em 2018.

No entanto, a agência pediu ao fabricante da aviação para fazer modificações na aeronave, incluindo o software de controle MCAS projetado para evitar a perda de comunicações, após o acidente ocorrido no domingo com um avião deste tipo na Etiópia, que custou a vida de 157 pessoas entre passageiros e tripulantes.

