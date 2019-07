O presidente Donald Trump revelou que os Estados Unidos deixarão uma forte presença da Inteligência no Afeganistão após a retirada de suas tropas, e chamou o país de "Harvard para terroristas", em entrevista divulgada nesta segunda-feira.

"Deixaremos uma Inteligência muito forte, muito maior do que normalmente se pensaria", disse Trump em entrevista à Fox News.

"Simplesmente parece ser um laboratório para terroristas (...), o que chamo de Harvard dos terroristas".

Estados Unidos e o Talibã retomaram em Doha as negociações para encontrar uma saída para o conflito no Afeganistão.

Nesta segunda-feira, ao menos seis pessoas morreram e cerca de 50 crianças ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no centro de Cabul, seguida de um ataque de homens armados a um prédio, uma ação reivindicada pelo Talibã.

Entre os seis mortos estavam quatro civis - incluindo uma criança - e dois membros das forças especiais, e 84 civis feridos também foram registrados, de acordo com o porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

A explosão, que ocorreu no bairro de Puli Mahmood Khan, tinha como alvo "um centro de logística e engenharia do ministério da Defesa", afirmou o porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, em um comunicado, acrescentando que "um grande número de assaltantes" entraram no prédio.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram