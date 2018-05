O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Em breve será permitido aos caçadores no Alasca utilizar armadilhas para ursos com toucinho ou gordura em áreas protegidas, já que a administração Trump planeja revogar as regras estabelecidas pelo governo de Barack Obama.

O Serviço de Parques Nacionais (NPS, em inglês) apresentou nesta terça-feira uma nova regulamentação, que cancela as medidas adotadas em 2015, quando foram proibidas várias práticas denunciadas por associações de defesa dos animais em áreas federais protegidas do Alasca.

"O NPS anunciou hoje uma proposta para emendar sua regulamentação sobre caça e captura de animais em áreas protegidas do Alasca", destaca um comunicado.

"Esta proposta acabará com normas regulatórias aprovadas em 2015 que proíbem certas práticas" e visa padronizar as regras federais de caça com a legislação vigente no Alasca.

A nova legislação, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial, deve entrar em vigor em dois meses.

Na prática, voltará a permissão para utilizar cães na caça de ursos negros, o uso de iluminação artificial para capturar estes animais e seus filhotes nas tocas, e a utilização de toucinho, gordura e outros alimentos em armadilhas para ursos negros e pardos.

