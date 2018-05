O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Maio de 2018

Homem com jornal que anuncia vitória do reeleito presidente Nicolás Maduro nas presidenciais venezuelanas em Caracas

Os Estados Unidos prometeram nesta segunda-feira (21) tomar "medidas econômicas e diplomáticas rápidas" para contribuir para o retorno da democracia na Venezuela, depois de chamar de "farsa" as eleições nas quais Nicolás Maduro foi escolhido para um segundo mandato.

O governo de Donald Trump "não vai ficar de braços cruzados enquanto a Venezuela desmorona e a miséria de seu povo valente continua", disse o vice-presidente Mike Pence.

"A eleição da Venezuela foi uma farsa, nem livre nem justa. O resultado ilegítimo deste falso processo é mais um golpe para a orgulhosa tradição democrática da Venezuela", disse em nota.

Em outro comunicado, o secretário de Estado, Mike Pompeo, também condenou as eleições "fraudulentas" de domingo, boicotadas pela oposição e não reconhecidas por 14 países americanos, e anunciou novas medidas punitivas contra Caracas.

"Os Estados Unidos estão do lado das nações democráticas em apoio ao povo venezuelano e tomarão medidas econômicas e diplomáticas rápidas para apoiar a restauração de sua democracia", disse Pompeo.

O chefe da diplomacia americana considerou "esta chamada 'eleição' um ataque à ordem constitucional e uma afronta à tradição democrática da Venezuela".

"Até que o regime de Maduro restabeleça o caminho democrático na Venezuela por meio de eleições livres, justas e transparentes, o governo enfrentará o isolamento da comunidade internacional", acrescentou.

Quatorze países americanos do chamado Grupo de Lima decidiram nesta segunda-feira convocar seus embaixadores na Venezuela para consultas e agir para bloquear fundos internacionais destinados a Caracas.

Os Estados Unidos, que desde março 2015 veem a Venezuela como uma "ameaça à segurança nacional", já aplicaram uma série de medidas contra dezenas de funcionários e ex-funcionários venezuelanos, inclusive Maduro e outras autoridades, acusando-os de corrupção e tráfico de drogas.

Nesta sexta-feira, ampliando a pressão que começou em agosto passado, o Departamento do Tesouro sancionou o poderoso líder venezuelano Diosdado Cabello, vice-presidente do Partido Socialista Unido (PSUV) e um dos políticos mais influentes do país, assim como sua esposa Marleny Contreras e o empresário Rafael Alfredo Sarria.

Com a sanção a Cabello, não há quase nenhum importante líder venezuelano fora da mira do governo Trump.

De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) do Tesouro, no início de maio a lista de sanções a venezuelanos chegou a 62 pessoas e 15 entidades.

Washington, que compra um terço do petróleo venezuelano, proibiu entidades americanas de negociarem dívidas públicas do país ou de sua petroleira estatal PDVSA e de comercializar com petro, a criptomoeda lançada por Caracas.

A Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, está atolada na pior crise econômica de sua história.

De acordo com as autoridades eleitorais, Maduro venceu com 68% dos votos, superando seu rival mais próximo, Henri Falcón, que obteve 21%. A taxa de abstenção foi de 52%, um máximo histórico.

