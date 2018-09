O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 20:37 24. Setembro 2018 - 20:37

Refugiados Rohingya chegando de barco em Shah Parir Dwip, no lado Bangladesh do rio Naf, depois de fugir da violência em Mianmar en 12 de setembro

Os Estados Unidos prometeram nesta segunda-feira US$ 185 milhões para ajudar os refugiados rohingya que fugiram de uma ofensiva do Exército em Mianmar no ano passado e estão abrigados em campos em Bangladesh.

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, anunciou o novo financiamento para alimentos, água, assistência médica e outras ajudas críticas durante uma reunião ministerial sobre a crise em Mianmar, à margem da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

A ONU, juntamente com os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, acusaram as forças armadas de Mianmar de empreender uma campanha de limpeza étnica contra os muçulmanos rohingya, a quem são negados direitos de cidadania em Mianmar. Mais de 700.000 rohingya se refugiaram em Bangladesh, com medo de retornar a Mianmar, majoritariamente budista, apesar de um acordo de repatriação entre os dois países.

O chefe do Exército de Mianmar, Min Aung Hlaing, foi citado em um jornal na segunda-feira dizendo a suas tropas que nenhum país, organização ou grupo tem o "direito de interferir e tomar decisões sobre a soberania de um país".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português